Dans le secret des lieux de pouvoir insolites: à l’Amigo, discrétion assurée

C’était une prison, c’est devenu un « confessionnal »… Cinq étoiles sur le parcours des touristes pressés, entre la Grand-Place et Manneken-Pis. Un voisinage harmonieux avec l’hôtel de ville et le commissariat central. Cent septante-trois chambres et autant de membres du personnel, la norme à ce niveau de standing, celui des Leading Hotels of the World, club select auquel appartiennent, entre autres palaces, le Ritz à Paris, le Negresco à Nice… et l’Amigo à Bruxelles. Une « deuxième maison » dans la rue à laquelle il donne son nom, né d’un malentendu linguistique. En 1522, le bâtiment se transforme en taule, « vrunt » en néerlandais, que des soldats espagnols auraient confondu avec « vriend » (ami), et surnommé amigo. La confusion traverse les siècles puisqu’un célèbre inculpé dans une affaire financière, annonçant à son épouse qu’il passerait la nuit « à l’amigo » (au cachot), s’entendit répondre « oh mais c’est super » (l’hôtel)…