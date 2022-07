Thomas Fraipont: «C’est une grosse émotion: des concurrents ont travaillé pour nous aider»

Le 23 juin dernier, on se bousculait dans les bureaux rénovés de l’entreprise X-Pack à Ensival, dans la banlieue de Verviers : Thomas Fraipont, dont Le Soir a suivi le parcours depuis les inondations, faisait l’honneur d’une visite à Willy Borsus, le ministre wallon de l’Economie, aux représentants de l’Union wallonne des entreprises et de la Chambre de commerce locale. Le patron de cette société spécialisée dans les moules en polystyrène et en polypropylène portait pour l’occasion un polo aux couleurs de son entreprise, même chose pour tous les membres du personnel. L’esprit d’équipe n’est pas un vain mot chez X-Pack. Après les crues catastrophiques de l’été 2021, la vie a repris dans la PME verviétoise.