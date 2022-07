Uber Files: à Bruxelles, tous les coups d’Uber sont tordus

Uber n’a jamais fait dans la dentelle. À Bruxelles, comme ailleurs. Depuis 2014, la société américaine sort le grand jeu pour tenter d’imposer son application qui révolutionne les services de taxis dans la capitale belge. En s’attirant par la même occasion les foudres de toute une série d’acteurs, à commencer par les taxis « traditionnels » qui crient à la concurrence déloyale. Dans la foulée, l’entreprise de San Francisco va se mettre à dos le gouvernement bruxellois, l’administration, la police, la justice, le fisc… Après des années de vives tensions – certains représentants d’Uber ne pouvaient plus se déplacer sans garde du corps – le parlement bruxellois a, en juin 2022, approuvé un cadre juridique permettant aux chauffeurs Uber de travailler dans la légalité. Mais la bataille fut rude et longue, et a envenimé la vie des autorités bruxelloises pendant plus de huit ans.