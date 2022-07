Douze conseils pour mieux faire face à la chaleur

Tout le monde n’est pas égal face aux vagues de chaleur. Les sans-abri, les personnes habitant dans des logements mal isolés, dans des quartiers fortement densifiés et privés d’espaces verts, les personnes âgées et fragiles sont les plus affectées lorsque la température atteint des sommets. Il y a néanmoins quelques gestes qui peuvent faciliter la vie.

1. Rapidement en matinée, fermer fenêtres, rideaux et volets et les laisser clos pendant la journée. Les ouvrir lorsque vient le soir et ouvrir les portes intérieures pour créer des courants d’air.

2. Utiliser un ventilateur devant lequel on place une bouteille d’eau congelée, une poche à glace ou un linge mouillé.

3. Faire sécher du linge humide à l’intérieur ou remplir d’eau des pots en terre cuite que là où le soleil pénètre le logement. L’évaporation apporte de la fraîcheur.