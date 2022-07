La chaleur intense nous arrive et ce n’est qu’un début

La température va grimper cette semaine, pour culminer le week-end prochain. Peut-être le prélude d’une vague de grande ampleur. La Belgique n’est pas la seule concernée par ce phénomène que le réchauffement climatique va rendre plus fréquent et plus intense.

Les modèles météorologiques convergeaient de plus en plus. Désormais, c’est une certitude : la température va fortement grimper dans les jours à venir. On devrait frôler les 30ºC en milieu de semaine (NB : à l’ombre, sous abri) et les atteindre voire les dépasser le week-end prochain. Il faut espérer que, comme lors de la précédente bouffée de chaleur, la Belgique se trouve en périphérie d’un dôme qui va se centrer sur le nord-ouest de la France. Mais ce n’est pas certain.