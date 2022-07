Biden-MBS: rencontre au sommet entre meilleurs ennemis

Le président américain entame cette semaine une visite au Moyen-Orient. Et rencontrera le dirigeant saoudien Mohammed Ben Salmane, avec qui il avait pourtant promis de ne jamais parler directement après l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.

Joe Biden se rend en Arabie saoudite en se bouchant le nez. Cette semaine, il entame une série de visites officielles au Moyen-Orient, et fera escale à Riyad. Et il y rencontrera le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salmane, qui règne de facto sur le pays. Si le président américain rechigne à serrer la main du monarque, c’est qu’il mange son chapeau ce faisant. Lors de sa campagne présidentielle, il avait promis aux Saoudiens qu’ils « paieraient le prix et faire d’eux les parias qu’ils sont ». L’assassinat du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi avait déclenché la colère de Biden ainsi qu’une vague d’indignation mondiale.