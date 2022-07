Josh Cullen sur le point de quitter Anderlecht: le médian irlandais va signer en faveur de Burnley

Présent aux Pays-Bas pour un stage qui se clôturera ce mardi, le groupe des 30 Anderlechtois a vécu un samedi après-midi chargé : deux matches amicaux de 90 minutes face aux Danois de Nordsjaelland, avec forcément une rotation importante de l’effectif opéré par Felice Mazzù. Dans les cages, Bart Verbruggen (pisté par… Burnley), Colin Coosemans, Timon Wellenreuther et Timon Vanhoutte ont chacun eu l’occasion d’enfiler les gants, contrairement à Hendrik Van Crombrugge, qui devrait jouer mardi contre Helmond Sport. Outre Sebastiano Esposito, plusieurs joueurs se sont mis en évidence, comme Zeno Debast, Noah Sadiki, Bodgan Mychailichenko et Hannes Delcroix en défense, Yari Verschaeren, Benito Raman et Mario Stroeykens, tous trois buteurs. Moins à l’aise ont été Wesley Hoedt et Marco Kana, qui a commis un penalty, et Adrien Trebel. Le médian français a tout de même offert une passe décisive à Stroeykens lors du deuxième match, remporté comme le premier (3-1) par les Mauves (1-0). Testés sur les deux flancs, Ishaq Abdulrazak (à droite) et Nilson Angulo (à gauche) ont également montré de belles choses.

De son côté, Josh Cullen, qui a quitté prématurément le stage, est attendu ce lundi à Burnley pour passer sa visite médicale. Le médian irlandais doit signer dans la foulée avec les Clarets, pour un montant d’environ trois millions d’euros.