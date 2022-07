Wallonie: la faillite de Hamon agite les bancs du parlement

L’affaire tourne au vinaigre : ce mardi au parlement de Wallonie, les Engagés et le PTB reviendront à la charge pour demander une commission spéciale et des auditions dans le cadre de la faillite de la société Hamon et selon toute vraisemblance, ils n’obtiendront pas gain de cause. « Plus que jamais dans ce dossier se posent simultanément les principes élémentaires du devoir de transparence démocratique, du droit de contrôle politique par le parlement et de la nécessité de tirer les leçons pour l’avenir d’une faillite aussi retentissante », répétera André Antoine (Les Engagés).