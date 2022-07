Sri Lanka: un Président en fuite dans une île à la dérive

Tout en prenant des selfies, ils ont joyeusement sauté sur les lits, fait des plongeons dans la piscine, préparé des casse-croûte dans les cuisines et testé l’équipement de la salle de gym. Samedi 9 juillet, les Sri-Lankais ont ainsi investi, à Colombo, le palais et les bureaux du président Gotabaya Rajapaksa. Après avoir bravé les barricades et les rangées de policiers déployés, une marée humaine a convergé vers les lieux symboliques de l’exécutif, prenant également d’assaut la résidence du Premier ministre Ranil Wickremesinghe, dont l’un des bâtiments a été incendié. En dépit de cet incident, le mouvement populaire a été pacifique. Dimanche, la visite inédite de la demeure présidentielle par les foules s’est poursuivie avec curiosité et dans la bonne humeur, agrémentée de repas organisés sur place.