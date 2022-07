Réforme des pensions: «Il y a des blocages de tous les côtés»

Les discussions en comité ministériel restreint ("kern") sur la réforme des pensions étaient toujours dimanche soir. Les positions entre l’aile gauche du gouvernement et l’aile droite semblaient toujours très éloignées, indiquait-on à bonne source.

Quatre sujets sont plus particulièrement examinés depuis quelques semaines: la réintroduction d’un bonus pension, la réduction des écarts entre les hommes et les femmes, la pension à temps partiel et l’accès à la pension minimum. Si le premier point semble en bonne voie, les difficultés demeurent sur la pension minimum et la retraite anticipée.