Tour de France: Wout van Aert a tué le jeu vert

Tel un présage, il avait déjà pris l’ascendant sur tous ses adversaires déclarés au maillot vert lors du chrono liminaire de Copenhague en terminant deuxième. 17 premiers points dans la musette. Depuis, Wout van Aert a tellement enfoncé le clou qu’il en a fendu la planche. L’écart est abyssal et sa nouvelle démonstration, ce samedi sur les hauteurs du lac Léman, a encore accentué ce qu’il convient d’appeler un véritable gouffre. En claquant sa deuxième victoire d’étape de cette Grande Boucle dans la côte du Stade olympique de Lausanne, le Belge a ajouté 50 unités à son total. Pour aucune à ce qui reste des adversaires plus ou moins motivés, peu ou prou intéressés, Fabio Jakobsen et Jasper Philipsen.