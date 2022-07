Les Ardentes: plus de 200.000 personnes sur les quatre jours du festival

Quelque 210.000 personnes ont assisté au festival de musique urbaine Les Ardentes entre jeudi et dimanche, a annoncé un organisateur lors d’une conférence de presse dimanche après-midi. Un bilan complet de la police de Liège et des autres services a également été communiqué à la presse dimanche en début de soirée.

La Croix-Rouge a détaillé son bilan, qui restait, dimanche à 19h30, assez positif par rapport aux éditions précédentes du festival liégeois. 1.645 interventions ont été menées, dont 210 pour des coups de soleil, 282 pour foulures et contusions, 240 pour plaies et cloques, et 200 pour des piqures de guêpes. Aucun blessé grave ou souci majeur n’est à déplorer.