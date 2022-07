Standard: onze jours pour avancer sur plusieurs fronts

Avant de céder à Charleroi la place qu’il occupait depuis lundi dernier au Bilderberg Residence Groot Heideborgh de Garderen, le Standard a clôturé samedi son stage estival par une défaite en match amical face au PAOK Salonique (1-0). À l’issue duquel on retiendra que si elle n’a pas pu beaucoup peser offensivement, malgré les possibilités qui échurent dans la première demi-heure de jeu à Emond et Raskin, l’équipe liégeoise n’a pas non plus concédé grand-chose au vice-champion de Grèce. À onze jours du lancement du championnat 2022-2023 face à La Gantoise, c’est un enseignement précieux pour Ronny Deila, qui a profité du stage de six jours organisé aux Pays-Bas pour avancer sur plusieurs plans.