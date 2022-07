Un an après les inondations, reconstruire mais avec prudence

Une fois le temps de l’urgence et celui de la sidération passés, une question essentielle s’est imposée : comment reconstruire les zones sinistrées par les inondations de juillet 2021 ? La question fait débat depuis un an, surtout dans les vallées de l’Ourthe et de la Vesdre, parce que les ravages s’y étendent sur des dizaines de kilomètres et ont meurtri des communes souvent densément peuplées. Il se heurte à une double temporalité.