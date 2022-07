Tour de France: covid, à qui le tour?

Le couperet est tombé samedi pour Vegard Stake Laengen (UAE) et Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), suivis dimanche par Guillaume Martin (Cofidis) : fin de parcours pour cause de test positif. Le Tour de France, à la faveur d’un protocole hyper strict, était passé entre les mailles pour son édition 2021, il est désormais rattrapé – et menacé – par le covid. Les équipes retenaient leur souffle dimanche, à la veille de la journée de repos synonyme de test antigénique généralisé. Faut-il craindre de voir une partie du peloton fauchée et la deuxième semaine sérieusement compromise ?