Invasion du Capitole: l’ancien conseiller de Trump Steve Bannon disposé à témoigner devant la commission d’enquête, selon un avocat

En dépit de cet argument, la commission d’enquête a prévu d’entendre M. Bannon le 18 juillet, date du début de son procès pour refus de coopérer dans l’enquête du Congrès sur l’attaque du Capitole.

M. Bannon a toutefois indiqué, par le biais d’une lettre adressée dimanche par son avocat, Bob Costello, qu’il était prêt à témoigner, selon le représentant démocrate de Californie Zoe Lofgren, qui siège au sein de la commission parlementaire, cité par la chaîne de télévision CNN.

Depuis près d’un an, cette commission a entendu plus de 1.000 témoins, dont deux enfants de l’ancien président, et épluché 140.000 documents pour faire la lumière sur les faits et gestes précis de Donald Trump avant, pendant et après cet événement qui a fait trembler la démocratie américaine.

Ces neuf élus – sept démocrates et deux républicains rejetés par leur parti – déroulent depuis mi-juin, lors d’auditions publiques, un récit plaçant Donald Trump et son entourage au cœur d’une « tentative de coup d’État ».

Vidéos et témoignages à l’appui, ils détaillent méticuleusement les pressions exercées de toutes parts par le milliardaire pour se maintenir au pouvoir, jusqu’à l’assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021.

Les enquêteurs ont aussi indiqué disposer d’une mine de nouvelles preuves à passer au crible, arrivées alors que les audiences étaient en cours, dont des heures de séquences de M. Trump et de sa famille filmées pour un documentaire.

Le milliardaire républicain, qui flirte ouvertement avec l’idée de se représenter à la présidentielle de 2024, dénonce avec véhémence les travaux de la commission, fustigeant tour à tour une « parodie de justice » et une « chasse aux sorcières ».