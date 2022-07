Sebastiano Esposito: «Lukaku est comme un deuxième père pour moi»

Deux touches de balle et une poignée de secondes auront suffi à Sebastiano Esposito pour se mettre en évidence à l’occasion de son premier match (samedi contre Nordsjaelland) : une combinaison rapide avec Yari Verschaeren pour offrir une fenêtre de tir et un but au numéro 10 d’Anderlecht, ravi certainement de constater qu’une connexion s’est peut-être créée aux Pays-Bas. Quelques heures plus tôt, le jeune attaquant italien (20 ans) avait fait bonne impression dans un autre domaine : la communication. Peu prolixe, certes, lui qui jongle entre l’anglais, l’espagnol et l’italien, mais un caractère bien trempé. Un regard, aussi, qui lorsqu’il vous fixe vous fait comprendre que le garçon n’est pas du genre à douter de lui-même. Et pourtant, après une petite vingtaine minutes, capable de reconnaître sa marge de progression et sa place, celle d’un gamin sensible, très attaché à sa famille, qui a encore tout à prouver avant d’envisager une grande carrière du côté de l’Inter Milan.