Wimbledon: Novak Djokovic de retour au 7e ciel après l’enfer

Un an. Il aura fallu attendre une année pour revoir Novak Djokovic soulever un nouveau trophée en Grand Chelem, lui qui fut à un match de réussir le fameux « quatre à la suite » en 2021. On le croyait, à l’époque, au panthéon du tennis, quasi intouchable, alors que ses deux principaux rivaux, Roger Federer et Rafael Nadal, étaient à l’infirmerie des plus de 35 ans… Mais, en 2022, du paradis, le Serbe passait à l’enfer dirigé par ce terrible Covid-19 contre lequel il refuse de se battre avec un vaccin. Il visait un 10e sacre à Melbourne, il fut expulsé presque comme un malpropre d’Australie pour avoir trop vite cru qu’on accueille toujours un nº1 mondial de tennis les bras ouverts. Il s’était en effet vu trop beau, trop grand, face à la dure réalité humaine et sanitaire : « Je suis prêt à payer le prix pour mes convictions. » Et pendant six mois, où il fut encore interdit de jouer à Miami et à Indian Wells, par exemple, le Serbe a payé cher.