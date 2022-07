Aucune bonne réforme ne pourra négliger l’urgence climatique

Le contraste doit faire réfléchir. Dans quelques jours, la Belgique se souviendra avec émotion des inondations qui ont endeuillé la Wallonie l’été dernier. Au même moment, le pays sera en route vers une nouvelle vague de chaleur avec plus de 35ºC par endroits. Deux faces, parfaitement compatibles, de la même médaille. Et on pourrait en ajouter d’autres : 2020 a été l’année la plus chaude chez nous depuis le début des mesures. 2019 a aligné trois vagues de chaleur. Précipitations intenses, records de température, sécheresses… le changement climatique rend ces phénomènes plus précoces, plus fréquents et plus violents.

Au niveau mondial, les sept dernières années ont été les plus chaudes ; les concentrations de gaz à effet de serre volent de record en record. Malgré les promesses, les émissions de CO2, méthane et autres ne fléchissent pas alors qu’elles devraient massivement baisser.