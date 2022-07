Réforme des Pensions: blocage et affrontement dans la Vivaldi

Nouvelle réunion gouvernementale dimanche (le kern était toujours en cours en soirée), marquée par de grosses tensions : la réforme des pensions continue d’agiter la Vivaldi. Et ça tourne à l’affrontement. À notre gauche, les socialistes, derrière leur ministre, Karine Lalieux, soutiennent que les notes soumises par le Premier, Alexander De Croo, sont imbuvables : « Un vrai retour à la suédoise politiquement. Les propositions réduisent les droits des travailleurs ». Notamment, entend-on, en compliquant l’accès à la pension via la comptabilisation des périodes de travail effectives, cela dès 2024. Egalement : il est question de supprimer les régimes préférentiels en pensions anticipées pour le personnel roulant à la SNCB et à la Défense, dans 10 ans. Tout cela est « inacceptable », réitère-t-on côté socialiste.