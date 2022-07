Tour de France: aux Portes du Soleil, Bob Jungels retrouve l’éclat

Il avait complètement disparu des radars, perdu dans une ombre tellement opaque qu’elle semblait inextricable. À Châtel, au cœur du très bien nommé pour l’occasion domaine des Portes du Soleil, Bob Jungels a retrouvé toute sa brillance. Dans le village alpestre qui n’avait plus accueilli la Grande Boucle depuis quarante-sept ans et la victoire de Lucien Van Impe, le Luxembourgeois a réalisé un véritable récital en s’offrant un numéro de plus de cinquante kilomètres en solitaire.

En spécialiste de l’anticipation, le coureur d’AG2R a épousé le même scénario que lors de la plus grande victoire de sa carrière qu’est Liège-Bastogne-Liège, en 2018. Une attaque de loin, un numéro de puissance et une performance athlétique et mentale pour résister au retour d’un Thibaut Pinot un temps survolté et porté par un public local en ébullition.