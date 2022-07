Météo: l’heure est à la chaleur

Lundi matin, la journée débutera avec un temps ensoleillé même si le nord et l’est devront composer avec quelques brumes et bancs de brouillard ainsi que des champs nuageux plus nombreux. Ils se dissiperont en cours de matinée.

Plus tard dans la journée, le temps sera ensoleillé partout, mais des voiles d’altitude de plus en plus denses atteindront nos régions par l’ouest. Les maxima seront compris entre 22 degrés en Hautes Fagnes et 26 ou 27 degrés dans le centre ainsi qu’en Lorraine belge.