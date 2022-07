Réforme des pensions: ça chauffe (suite) dans la Vivaldi

Les partenaires de la Vivaldi se sont retrouvés en kern, comité ministériel restreint dimanche à partir de 13 heures, ils se sont quittés autour de 23 heures, sans accord sur le sujet du jour : la réforme des pensions. On s’affronte. Le PS a fait savoir, fin d’après-midi, qu’en tout état de cause, il pouvait se satisfaire d’un… non-accord. Raisonnement en substance : « Nous avons obtenu en début de législature l’augmentation de la pension minimum à 1500 euros (ndlr : pour une carrière complète) en début de législature, c’est un acquis, on peut s’en tenir là si les négociations devaient aller à l’impasse. Si ce n’est pas possible avec les libéraux, tant pis »…

Cela étant, les discussions, nous dit-on, se poursuivent. En bilatérales dans un premier temps, en kern vraisemblablement mardi. Du reste au Seize, dimanche matin, on nous précisait que le but n’était pas d’aboutir forcément illico : « Nous devons trouver la solution avant le 21 juillet »…