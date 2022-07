Quel club pour Charly Musonda? L’ancienne pépite d’Anderlecht réfléchit à son avenir

Charly Musonda Jr continue manifestement à susciter les plus vives inquiétudes. « Il est introuvable », écrit ainsi le quotidien sportif espagnol Marca à propos de celui qui est libre de contrat après avoir passé dix ans à Chelsea, entrecoupés de prêts au Betis, au Celtic et à Vitesse. Ce qui a incité l’intéressé à sortir du bois : « Je vais bien. Avec les années, j’ai appris à savoir que beaucoup de gens parlent sans connaître la vérité. Mais ce n’est pas mon problème… » La vérité, précisément, c’est qu’il était prévu, initialement, que Charly Musonda reprenne la préparation avec Zulte Waregem, sous la direction de Mbaye Leye, afin de retrouver un peu de rythme et se refaire une santé sur le plan physique. Du coup, certains avaient imaginé que l’ancien médian anderlechtois s’était blessé lorsqu’on ne l’avait plus vu à l’entraînement, sans savoir qu’il avait été clairement stipulé qu’il ne resterait que dix jours au Gaverbeek, le temps de voir si le feeling avec le club flandrien était bon. Aujourd’hui, débarrassé d’un petit problème familier qu’il a dû régler, Charly Musonda, qui est toujours en contact régulier avec Leye et a le choix des armes puisque plusieurs clubs se sont mis sur ses rangs, réfléchit à l’avenir qu’il veut donner à sa carrière et au projet qui peut le mieux lui correspondre.