Aucun test positif au Covid dans plusieurs équipes du Tour de France

Bonne nouvelle pour huit équipes du Tour de France. Selon Het Laatste Nieuws, aucun test positif n’a été au Covid n’a été détecté chez Lotto-Soudal, Intermarché Wanty-Gobert, Quick-Step Alpha-Vinyl, Alpecin-Deceuninck, Trek-Segafredo, AG2R, Team UAE et Jumbo Visma. Que ce soit chez les coureurs ou les membres du staff. Ce qui signifie que Tadej Pogacar, actuel maillot jaune, Wout van Aert, le maillot vert, Philippe Gilbert, Fabio Jakobsen et consorts vont pouvoir poursuivre l’épreuve. Cela résonne aussi comme un soulagement du côté de l’organisation qui va donc encore pouvoir compter sur les deux meilleurs coureurs actuels du peloton, que sont Pogacar et van Aert.

Les résultats des 14 autres équipes sont attendus dans les prochaines heures, même si l’organisation ne communiquera officiellement que ce mardi, avant le départ de la 10e étape.