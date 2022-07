Jumbo-Visma peut remercier Wout van Aert: voici le classement des primes obtenues depuis le départ du Tour de France

À chaque journée de repos sur le Tour de France, c’est la même rengaine. ASO, l’organisateur de la Grande Boucle, dresse un classement des équipes qui ont obtenu le plus de primes. Et, à ce petit jeu, c’est la formation Jumbo-Visma qui mène actuellement la danse avec 82.140 euros engrangés. Elle le doit en grande partie à Wout van Aert, lauréat de deux étapes et porteur des maillots jaune et vert pendant plusieurs jours. Suivent ensuite UAE Emirates, l’équipe du maillot jaune Tadej Pogacar, et Quick-Step, vainqueur de deux étapes avec Yves Lampaert et Fabio Jakobsen. L’équipe wallonne Intermarché – Wanty Gobert occupe pour l’heure la neuvième place avec un montant récolté de 14.020 euros.

Dans le fond du classement, Lotto-Soudal est à la peine avec seulement 4.290 euros gagnés. Mais cela reste tout de même largement supérieur à l’écurie Astana, lanterne rouge, qui n’a obtenu que 600 euros. Il reste encore douze étapes à disputer, la tendance peut encore être inversée pour ces équipes. Pour rappel, les coureurs et les membres du staff se partageront la somme totale à l’arrivée de la Grande Boucle à Paris.