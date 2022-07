Insolite au Tour de France: le bus de l’équipe Intermarché – Wanty Gobert a rendu l’âme

Dans le peloton, la formation belge est toujours au complet et ne cesse de se montrer, à l’image de Kobe Goossens qui était dans la bonne échappée vers Châtel. Dans la longue file des véhicules suiveurs, l’équipe doit par contre enregistrer son premier abandon, la boîte de vitesses du bus de l’équipe ayant rendu l’âme. Du coup, c’est avec le « camper » que le team wallon s’est présenté au départ à Aigle. « On est un peu plus serré mais on n’a tout ce qu’il faut quand même », explique le fuyard du jour. « Après le jour de repos, il devrait y avoir un nouveau bus. »