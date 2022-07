Uber Files: le coup de pouce d’Emmanuel Macron

Une bonne entente qui servira, quelques mois plus tard. À Marseille, les violences entre les chauffeurs Uber et les taxis sont tellement vives que l’antenne locale de la police nationale décide de suspendre l’application UberX dans les quartiers du centre-ville, autour de l’aéroport et de la gare. Un employé d’Uber alerte alors le ministre Macron, en ligne directe, qui répond après quelques heures. « Je vais me pencher sur cette question personnellement. Je veux connaître tous les faits et nous prendrons une décision ce soir. Restons calmes à ce stade ». Et le soir même, le chef de la police fera marche arrière, avant de préciser quelques jours plus tard que la suspension ne concerne que les chauffeurs qui ne sont pas en règle. « L’interdiction est annulée », fanfaronne Uber.

Emmanuel Macron, quand il occupait le poste de ministre de l’Economie, s’est rapidement pris de passion pour l’entreprise Uber, qu’il a reçue à de nombreuses reprises. Même le grand patron de la firme américaine, Travis Kalanick, fut invité par le futur président français. Une visite dont la délégation Uber est sortie enchantée, se sentant accueillie « dans une atmosphère remarquablement chaleureuse, amicale et constructive » et voyant dans M. Macron un véritable allié pour faire évoluer le cadre législatif français.

À lire aussi Uber Files: à Bruxelles, tous les coups d’Uber sont tordus

Uber Files, en 3 points

Les « Uber Files », c’est…

1. Une série de révélations sur la façon dont les lobbyistes de la société américaine ont courtisé de grands dirigeants pour tenter de rendre les législations existantes plus favorables à leur système de taxis. L’enquête révèle également que pour partir à l’assaut de nouveaux marchés, comme celui de la Région bruxelloise, ou pour contrer les attaques du fisc ou de l’administration, tous les coups étaient permis… même les plus douteux.

2. Une vaste enquête collaborative pilotée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), The Guardian et 42 autres médias partenaires, dont Le Soir, Knack et De Tijd pour la Belgique. Au total, plus de 180 journalistes ont uni leurs forces pour mener à bien ce projet, publié à partir du 10 juillet 2022.