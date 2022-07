Uber Files: un cachet à 200.000 dollars pour Neelie Kroes

Mais cela n’a pas empêché Neelie Kroes d’œuvrer en coulisses. « Notre relation avec NK est hautement confidentielle. Son nom ne doit jamais figurer sur un document », écrit un lobbyiste d’Uber à un collègue, quatre mois après la fin du mandat de l’ex-commissaire. Pendant sa période tampon de 18 mois, Neelie Kroes a notamment fait pression sur plusieurs membres du gouvernement néerlandais « pour forcer le régulateur et la police à renoncer » à une enquête sur Uber Amsterdam. Et une fois la période de prudence écoulée, Madame Kroes a rejoint le comité consultatif d’Uber… avec un cachet de 200 000 dollars pour en assurer la présidence.

Uber Files, en 3 points

Les « Uber Files », c’est…

1. Une série de révélations sur la façon dont les lobbyistes de la société américaine ont courtisé de grands dirigeants pour tenter de rendre les législations existantes plus favorables à leur système de taxis. L’enquête révèle également que pour partir à l’assaut de nouveaux marchés, comme celui de la Région bruxelloise, ou pour contrer les attaques du fisc ou de l’administration, tous les coups étaient permis… même les plus douteux.

2. Une vaste enquête collaborative pilotée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), The Guardian et 42 autres médias partenaires, dont Le Soir, Knack et De Tijd pour la Belgique. Au total, plus de 180 journalistes ont uni leurs forces pour mener à bien ce projet, publié à partir du 10 juillet 2022.