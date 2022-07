Officiel: tous les coureurs du Tour de France ont été testés négatifs au Covid

Tous les tests Covid passés par les coureurs du Tour de France se sont révélés négatifs, a annoncé lundi l’Union cycliste internationale (UCI). L’ensemble du peloton a été testé dimanche soir, à la veille de la journée de repos en Haute-Savoie.

L’ombre du Covid a plané sur le Tour tout au long du week-end. Les premiers cas de coureurs positifs sont apparus samedi. Testés positifs, le Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) et le Norvégien Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) ont dû quitter la Grande Boucle avant le départ de la 8e étape samedi à Dole. Dimanche, c’est le Français Guillaume Martin (Cofidis) qui a dû renoncer avant le départ de la 9e étape à la suite d’un test PCR positif.

Les tests sont obligatoires avant le départ et lors des deux journées de repos de l’épreuve, coureurs et personnels d’équipes compris. L’ensemble du peloton a donc été testé dimanche soir. En cas de positivité, le protocole prévoit que «la décision d’isolement éventuelle sera prise de manière collégiale par le médecin de l’équipe concernée, le médecin Covid-19 de l’épreuve et le directeur médical de l’UCI». L’UCI avait renoncé à la règle de l’exclusion automatique de la course pour une équipe ayant deux coureurs positifs au Covid dans un délai de sept jours.