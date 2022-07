Erling Haaland adresse déjà un petit tacle à un rival de Manchester City: «Je n’aime pas dire le mot» Erling Haaland, présenté officiellement par Manchester City, arrive en provenance du Borussia Dortmund.

EPA

Par la rédaction Publié le 11/07/2022 à 10:55 Temps de lecture: 3 min

Présenté aux supporters de Manchester City avec les autres recrues estivales, l’attaquant prodige norvégien Erling Haaland a promis des » sourires, du « travail » et surtout encore plus de « trophées », dimanche en conférence de presse. Vous avez été présenté aux supporters, que pensez-vous pouvoir apporter au club et que peut-il vous apporter ? « Un joueur qui sourit beaucoup, travaille beaucoup et aime beaucoup le jeu. (Et à l’équipe) encore un peu plus de qualité avec moi comme attaquant, j’espère. Je veux prendre du plaisir parce que quand je prends du plaisir, je marque des buts, j’adore jouer au football et j’espère sourire très souvent ici. (Manchester City), c’est un tout autre niveau. La façon dont ils abordent les matches et dont ils jouent, c’est vraiment ce dont je veux faire partie. (Sur ses pistes d’amélioration) Tout : le jeu de tête, les frappes, les déplacements avec le ballon, sans le ballon. Tout. »

C’est déjà votre cinquième club à 21 ans, est-ce que vous sentez le besoin de vous inscrire dans la durée, ici ? « L’important c’est d’être moi-même, d’apprendre à connaître (mes partenaires et le staff), essayer de construire quelque chose ensemble (…) Jusqu’ici, on a franchi chaque étape à la perfection. J’ai une bonne équipe resserrée autour de moi, des amis à la maison aussi, des gens pour me pousser quand j’en ai besoin et me freiner quand il faut me freiner. C’est un très bon équilibre. C’est, au final, tout ce que je veux (…) Cela a été de grands pas à faire de passer de ma ville d’origine (Bryne, NDLR) à Molde, puis à Salzbourg, Dortmund et maintenant City. Mais c’est moi qui ai pris ces décisions, après avoir pensé à énormément de choses. (Quant à City), j’ai signé pour 5 ans, on va commencer avec ça. »