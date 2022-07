Les 15 livres à lire cet été

Ça vous dirait de nous faire un Top 10 des livres à lire cet été ? » Un message de la rédaction du Soir en ligne à celle des Livres du Soir. Bien sûr que ça nous va de nous prêter à cet exercice. Daniel Couvreur, Jean-Marie Wynants, Pierre Maury, Cédric Petit, Alain Lallemand et Jean-Claude Vantroyen ont proposé leurs choix. Il a fallu écrémer et voici la liste de quinze livres que nous avons placés sur le piédestal. Quinze, oui, et pas dix, parce que nous n’avons pas pu en éliminer cinq de plus, quand on aime on ne compte pas. Avertissement 1. C’est un choix totalement subjectif. Il s’agit des livres qu’on a aimés, qui nous ont remués, qui nous ont marqués. Avertissement 2. Ce n’est pas un hit-parade, le nº1 n’est pas meilleur que le nº15 et vice-versa. D’accord ? Alors, allons-y.

