L’Antwerp frappe un grand coup: un accord verbal a été trouvé pour l’arrivée de Toby Alderweireld

Annoncée depuis plusieurs semaines, l’arrivée de Toby Alderweireld à l’Antwerp se précise. Le Diable rouge va effectuer son grand retour au pays, lui qui jouait au Qatar depuis quelques mois. Le Great Old frappe un nouveau grand coup, un an après avoir attiré Radja Nainggolan. Les différentes parties sont en effet parvenues à trouver un accord verbal pour le transfert définitif. Un contrat de 3 saisons l’attend au Bosuil.

« Le processus administratif a commencé et prendra encore quelques jours. L'objectif est de pouvoir terminer l’opération le plus tôt possible et de programmer des tests médicaux et physiques. Nous espérons voir Toby bientôt sur le terrain d'entraînement, pour le présenter officiellement et longuement par la suite », a précisé le club.