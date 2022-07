La Belgique se dirige vers une nouvelle vague de chaleur, voici les prévisions des prochains jours

Ce lundi après-midi, le temps restera sec et estival, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Si quelques champs nuageux seront encore présents sur le nord-est et parfois aussi sur le centre du pays, ils se dissiperont graduellement et le temps deviendra alors ensoleillé sur l’ensemble du territoire. Les maxima se situeront entre 20 et 23 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne, autour de 23 ou 24 degrés à la côte, et entre 24 et 27 degrés ailleurs.

Ce lundi soir et cette nuit, le temps restera sec et calme avec des voiles d’altitude en densité variable. A l’aube, les lève-tôt pourraient apercevoir un peu de brume ou des bancs de brouillard. Les minima seront compris entre 6 et 11 degrés en Ardenne, entre 10 et 13 degrés ailleurs, et seront de l’ordre de 14 ou 15 degrés au cœur des grandes agglomérations. Le vent deviendra généralement faible et virera progressivement au secteur est à sud-est.

Mardi, le temps sera à nouveau au beau fixe même si quelques voiles d’altitude en densité variable et des champs de nuages moyens sur le nord-ouest ne sont pas à exclure Le temps restera sec et sera sensiblement plus chaud que les jours précédents avec des maxima de 25 à 28 degrés en Ardenne, autour de 28 degrés au littoral et entre 29 et 31 degrés (voire localement 32 degrés) dans les autres régions.

Mercredi devrait encore donner lieu à une belle journée d’été avec des températures oscillant entre 22 et 28 degrés.

Le mercure devrait amorcer une légère baisse jeudi, avec l’apparition des nuages.

Un fléchissement des températures qui se confirmera en fin de semaine, les températures descendant progressivement sous la barre des 25 degrés vendredi.

Le week-end devrait être propice aux balades, avec un temps ensoleillé et des maxima autour de 25 degrés samedi et entre 28 et 33 degrés dimanche.

