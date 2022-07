Ryanair: nouvelle grève des pilotes les 23 et 24 juillet

Nouvelle tension dans les relations entre la compagnie low cost et son personnel en Belgique. Les pilotes ont décidé de programmer une nouvelle action de grève les 23 et 24 juillet. « Dans la foulée de ce que font également leurs collègues français » explique Didier Lebbe (secrétaire permanent CNE). Les raisons de ce nouveau mouvement d’humeur ne sont pas très compliquées, ce sont exactement les mêmes que lors de la première vague de grève, du 24 au 26 juin dernier. Avec une couche supplémentaire : « Le mépris et l’arrogance dont fait preuve la direction de Ryanair depuis la grève de juin dernier et la poursuite du non-respect de la législation belge » poursuit le syndicaliste, en citant l’exemple concret « de l’application de l’indexation des salaires en juin dernier qui n’est toujours pas appliquée ».

À lire aussi Ryanair et les grèves en Belgique: pourquoi la situation n’est pas près de s’apaiser

Pour rappel, la tension sociale est loin d’être récente entre Ryanair et ses salariés basés en Belgique. Elle avait donné lieu à une première grève (une première européenne) en 2020 à la suite de laquelle la compagnie irlandaise avait convenu d’accepter l’application des conventions sociales propres à chaque pays où elle a des bases. Donc d’appliquer, par exemple, les minimums salariaux. Mais la Covid est aussi passée par là, ce qui a vite changé les conditions de travail et d’emploi. Pour passer le cap, Ryanair avait demandé/exigé du personnel des efforts se traduisant par une réduction de 10 % sur le salaire du personnel de cabine, 20 % sur celui des pilotes et, paraît-il, 50 % sur celui de la direction. Un effort qui devait être compensé après la crise. Pour sa saison estivale, Ryanair annonce faire le plein et le retour des bénéfices. Mais a demandé à son personnel de poursuivre ses efforts. Ce que les pilotes ne supportent plus. D’autant que c’est la même chose dans les pays voisins. Cette fois, l’action en Belgique se déroulera en même temps que celle des pilotes français tandis que d’autres actions de grève se poursuivent, par le personnel de cabine cette fois (hôtesses et stewards) en Espagne.