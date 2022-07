La super lune, grande et brillante, à observer ce mercredi

Le soir du mercredi 13 juillet, une super lune – une lune plus grande et plus brillante que d’habitude – sera visible dans le ciel. Le phénomène sera très clairement visible grâce aux conditions météorologiques favorables, a indiqué lundi la plateforme météorologique Meteovista.

Une super lune est une pleine lune qui apparaît 7 % plus grande et 14 % plus brillante qu’une pleine lune habituelle. Ce phénomène se produit lorsque la lune est à une distance minimale de la Terre. Étant donné que cet astre tourne autour de notre planète sur une ellipse et non sur un cercle, la distance qui les sépare n’est pas toujours la même.