La sale saison de Perfume Genius

Mike Hadreas a toujours brillamment oscillé entre pop et expérimentations en tout genre. C’est plus que jamais le cas ici avec ce sixième album en partie constitué de la musique commandée pour la pièce de danse The Sun Still Burns Here de Kate Wallich, pour le Seattle Theatre Group. Avec son compagnon Alan Wyffels et le producteur Blake Mills, Hadreas a imaginé une partition tout en mouvements et en mystères, entre improvisations et petites perles pop apparaissant tel un éclair lumineux dans un épais brouillard instrumental se montrant plus d’une fois inquiétant. Brillant !