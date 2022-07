Lucibela et un air de Cesaria

Lusafrica

Après avoir révélé au monde entier Cesaria Evora, le producteur et manager José Da Silva a signé de nombreux artistes cap-verdiens, comme Elida Almeida. Il en va de même avec Lucibela dont voici le deuxième album. Enregistré entre Mindelo, Paris et les Pays-Bas, Amdjer nous apporte le son des mornas et des coladeiras, de la mazurca, du slow batuku et du boléro avec ce sens de la saudade à nul autre pareil. Amdjer est un hommage à la femme cap-verdienne et à la femme en général. Ici sont dépeints les faits de la vie quotidienne, où se reflètent non seulement leurs chagrins, leurs angoisses et leurs défis, mais aussi leur force et leur joie de vivre. Autant de sentiments que Lucibela dépeint de sa belle voix claire, avec deux titres de sa plume et deux de celle d’Elida Almeida. Oui, les femmes sont toujours au pouvoir au Cap-Vert !