Le carton plein de Chris Brown

On parle plus souvent du comportement violent du chanteur et acteur américain que de sa musique. L’ex de Rihanna qui fut, comme beaucoup d’autres, sa victime, publie son dixième album avec une flopée de featurings (Lil Durk, Capella Grey, Fivio Foreign, Lil Wayne, Yung Bleu, Lil Baby, Wizkid, H.E.R., Bryson Tiller, Ella Mai, Jack Harlow, Tory Lanez…). Comme quoi, on a beau avoir été élue la personnalité la plus haïe (place guère enviée qu’il a ravie à Justin Bieber), il reste populaire auprès de certains. En 24 titres, Brown alterne confessions contrites et déclarations romantiques, les mélodies se voulant avant tout séductrices, avec son lot d’autotune. L’ensemble reste très pop et explique son succès immédiat : cinq des titres sont déjà des tubes !