Les bobos au cœur de Conan Gray

Universal Music

Avec son parterre de roses en forme de cœur, l’artiste texan basé en Californie (où il a repris, à 23 ans, des études à l’Ucla) affiche tout de suite la couleur tout en assumant son statut de chanteur romantique. Dans la lignée de son premier album paru il y a deux ans seulement, Conan renoue avec son style pop un peu léger où il confie ses peines de cœur, même quand ça vire au désastre (« Disaster » coécrit avec Julia Michaels). Produit et coécrit avec Dan Nigro (celui d’Olivia Rodrigo), cet album concurrence celui de Harry Styles dans le mode « je suis beau mais triste et ai besoin d’être chéri par ces demoiselles qui ne demandent qu’à me protéger ». « Best Friend » et « Astronomy » sont les meilleurs moments de ce disque qui se laisse malgré tout écouter.