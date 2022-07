Kirk Knuffke et son cornet

TAO Forms

A 42 ans, l’Américain Kirk Knuffke a déjà gravé une vingtaine d’albums. On ne le découvre donc pas vraiment avec ce double Gravity without airs, enregistré en trio avec Matthew Shipp au piano et Michael Bisio à la contrebasse. N’empêche, Knuffke n’est pas (encore ?) une star chez nous. Et ce disque lui apportera peut-être une notoriété nouvelle. Cela se pourrait. D’abord, parce que Knuffke joue du cornet, un cuivre qui n’est guère utilisé, même si Armstrong, Beiderbecke et Don Cherry lui ont offert des interprétations inoubliables, et sa sonorité est originale, profonde et souvent espiègle. Knuffke l’emploie magnifiquement dans ses compositions et celles de son trio, qui font la part belle à l’improvisation. « Je veux faire de la belle musique », dit Knuffke. « Même si elle est free ou d’avant-garde, je veux qu’elle touche le cœur des gens. » D’où le titre : de la profondeur sans prétention. « Dans ces temps des médias sociaux, de la hype permanente et de l’autopromotion », dit-il encore, « c’est ce que nous devrions aspirer à faire : faire le job, étudier, aller en profondeur et éviter de frimer. » Pas de frime en effet chez Knuffke : de l’aventure et de la beauté, et c’est beaucoup.