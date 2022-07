Les âmes sœurs de Patty Lomuscio

Challenge Records

C’est une chanteuse italienne, Patrizia Lomuscio. Et elle a pu réaliser son rêve : enregistrer un disque à New York avec un des cadres du jazz, « il maestro Kenny Barron » », comme elle l’appelle. Neuf chansons. D’amour. De Duke Ellington & Billy Strayhorn (« Star Crossed Lovers »), de Rodgers & Hart, de Mal Waldron, de Cedar Walton, de Green & Heyman, de Gershwin, etc. Et une signée Barron – Lomuscio. On aime la voix fraîche de l’Italienne. On applaudit la sensibilité et le toucher de Barron au piano, le rythme de Joe Farnsworth à la batterie, la profondeur de Peter Washington à la contrebasse, les interventions de Vincent Herring au sax alto. C’est bien foutu, « Body & Soul » et les autres morceaux sont parfaitement interprétés, et les « âmes sœurs » de Patty, les love songs comme ses complices en musique, ça fait un disque bien agréable à écouter. Mais, avouons-le, on ne réinvente rien.