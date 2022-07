Stromae boucle les Ardentes en apothéose

Le quatrième jour du festival liégeois revu et corrigé en version xxl affichait complet. Et pour cause : c’est à Stromae qu’avait été laissé le soin de boucler une édition dont les organisateurs se montrent globalement satisfaits.

Ils sont venus, ils sont tous là… Pas les héritiers de la mama, mais bel et bien ce public en masse déjà présent jeudi, vendredi et samedi sur les hauteurs de Rocourt, pour un festival qui s’est, avec raison, définitivement tourné vers « les musiques urbaines ». Quitte à ce qu’on y assiste ici et là à des concerts ressemblant parfois plus à des karaokés géants quand les artistes se contentent d’être seuls sur scène et de rapper sur des bandes. Cela n’empêche cela dit pas ce même public d’être constamment à la fête. Et d’avoir l’une ou l’autre bonne surprise, celle de découvrir un showman délirant (Tyler The Creator jeudi, dans un décor de carte postale kitsch) ou de revoir un groupe avec de « vrais » instruments pour mettre le feu, tels Anderson Paak jeudi soir ou le Nigérian Burna Boy ce dimanche.