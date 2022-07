Messiaen, «Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus»

Erato

Bertrand Chamayou confie l’importance que revêt cette partition dans son développement de musicien. Il la découvrit en fait à un moment où il s’exerçait à composer justement dans le style de Messiaen. Cet enregistrement est donc le fruit d’une longue maturation dont on observe l’effet dans la minutie mise à restituer les effets de couleurs et de rythmes de cette partition aussi audacieuse. Cette réalisation exemplaire, qui fait désormais jeu égal avec la fulgurante vision de Martin Helmchen, est complétée par une série de courtes pièces écrites en hommage au compositeur par Cheung, Takemitsu, Murail, Kurtag et Harvey.