Alexander De Croo tacle le gouvernement flamand sur la nuisance des avions

M. De Croo (Open Vld) a appelé à davantage de coopération entre les différents niveaux de pouvoir. Il a souligné que le développement de l’aéroport de Zaventem était aussi dans l’intérêt de la Flandre – sur le territoire de laquelle il se situe en totalité.

Le ministre chargé de la Périphérie flamande, Ben Weyts (N-VA), a pour sa part expliqué que les critiques de la Flandre envers cette étude d’incidence, réalisée par la société de consultance française Envisa, étaient fondées.

Selon M. Weyts, Envisa « a nié les remarques politiques et techniques » formulées par le gouvernement flamand et sept des neuf scénarios avancés pour une répartition équitable des nuisances sur les territoires flamand et bruxellois entraînent « une concentration des vols au-dessus de la Flandre.