Les jeunes Sylvain Moniquet et Sébastien Grignard prolongent chez Lotto-Soudal

Sylvain Moniquet et Sébastien Grignard ont tous les deux prolongé leur contrat avec Lotto Soudal jusqu’en 2024, a annoncé l’équipe WorldTour belge lundi.

« La prolongation des contrats de Grignard et Moniquet est tout à fait logique », a déclaré John Lelangue, CEO de Lotto Soudal. « Ils représentent tout ce que nous défendons avec Lotto Soudal : donner à de jeunes coureurs belges la chance de se développer. Cette chance, nous leur avions déjà donnée il y a deux ans et ils l’ont saisie à deux mains. Nous sommes fiers des progrès qu’ils ont pu faire grâce à l’équipe et nous sommes convaincus qu’ils joueront un rôle important dans le futur. »