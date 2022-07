Carte blanche – Phénomènes climatiques extrêmes: «Nous avons peur de l’été»

L’été passé, il y a eu les plus grands feux de forêt de mémoire humaine, aux quatre coins du monde. Nous avons connu en Belgique des inondations meurtrières sans précédent. Malgré ces récentes catastrophes, et un dernier rapport du GIEC particulièrement alarmant, les politiques mises en place pour stopper le dérèglement climatique restent insuffisantes. Pire encore, de nouveaux projets pour extraire toujours plus d’énergies fossiles voient le jour et nous relançons des centrales au charbon face à la crise énergétique et géopolitique en cours. Faut-il donc un nouvel été meurtrier comme en 2003 pour que nos politiques prennent enfin les décisions radicales et nécessaires pour notre survie à tous ?

Nous avons peur de l’été, et des autres à venir. Cette année encore, la Belgique bat un record et il n’y a aucune raison de s’en réjouir. Ce samedi 18 juin 2022 a été le jour tropical (température maximale supérieure ou égale à 30 degrés) le plus précoce jamais enregistré. Ces records sont presque devenus anodins. Pourtant, la fréquence accrue de ces records atteste du dérèglement climatique de la manière la plus tangible qui soit.

À l’approche de l’été, nous devrions tous nous réjouir de profiter de bons moments entre amis ou en famille, d’aller en festival, de prendre le temps de se balader, d’admirer la beauté de la nature, et bien plus encore. Et pourtant, nous avons peur.

Plus de canicules et d’inondations

Avant l’ère industrielle, une canicule arrivait une fois par demi-siècle. Aujourd’hui, les projections du GIEC montrent qu’elles pourraient survenir 8,6 fois à 1,5 ºC de réchauffement et 13,9 fois à 2 ºC par demi-siècle. À +4ºC, on passe à 39,2 fois par demi-siècle (1). Autrement dit, quatre années sur cinq. Quant aux périodes de sécheresse prolongée, elles menacent nos réserves en eau et compromettent également l’agriculture, avec des rendements plus faibles voire des pertes totales de cultures pouvant entraîner des crises alimentaires. Dans d’autres régions du monde, sécheresses riment déjà avec famine pour des centaines de milliers de personnes.

Des canicules plus fréquentes, ce n’est pas synonyme de plus de barbecues, de baignades anticipées ou de pouvoir enfin profiter pleinement de la nouvelle piscine. Ce sont aussi des personnes qui meurent et une menace pour la sécurité alimentaire mondiale.

Et les alertes environnementales de cette envergure s’enchaînent au quotidien. Nous suffoquons sous leur poids. Ces risques estivaux ne sont qu’une petite facette des problèmes écologiques et pourtant, les politiques et les entreprises continuent à faire comme si tout allait bien se passer, à s’enfermer dans un modèle révolu. Ils n’acceptent pas de voir les limites du système qu’ils adulent et les conditions de notre perte, alors même qu’ils en sont à l’origine.

Un extractivisme qui ne faiblit pas

Le dernier rapport du GIEC est formel, il faut arrêter les infrastructures fossiles avant leur fin de vie initialement prévue, et surtout ne plus soutenir de nouveaux projets, laisser le pétrole et le gaz dans le sol. On ne peut que comprendre que les politiques et les entreprises se fichent complètement de notre avenir quand on lit, jour après jour, des nouvelles comme le projet EACOP de Total Energies en Ouganda et en Tanzanie, qui prévoit de relâcher 34 millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année, de faire peser un risque immense sur l’approvisionnement en eau potable de 40 millions de personnes, d’en déplacer des milliers d’autres, et que les politiques ne mettent rien en œuvre pour les empêcher, au contraire.

Ces mêmes politiques qui se bercent d’illusions technologiques et de croissance verte alors que le GIEC souligne explicitement que c’est inenvisageable avec la sobriété que nous devrions atteindre, ce sont des risques énormes que nous ne pouvons pas nous permettre.

La semaine dernière, le Qatar se réjouissait d’une autre « bonne nouvelle » : la conclusion d’un partenariat avec Total Energies pour son projet North Field East (NFE), qui devrait lui permettre d’augmenter sa production de gaz naturel liquéfié (GNL) de 60 % d’ici 2027 . Une annonce plutôt bien accueillie par l’Europe, pourtant opposée à ces accords d’exploitation du plus grand gisement de gaz naturel au monde. Mais ça, c’était avant le conflit armé en Ukraine. Avec l’embargo sur le pétrole russe, l’Union cherche d’autres sources d’approvisionnement en énergie, faisant fi au passage des émissions produites lors de l’extraction, mais aussi du transport par bateau de ce précieux liquide, sans parler du problème fondamental que serait la dépendance à un pays si peu attaché au respect des droits humains.

Enfin, quand certains élus ont un peu de lucidité et de courage politique, une majorité suffisante se laisse soudoyer et les lois ambitieuses se font détricoter tous les jours par les lobbys ( Politique Agricole Commune, Traité sur la Charte de l’Energie (spoiler alert : l’UE n’est pas sortie de ce traité), Non protection des océans , la fin des véhicules thermiques en 2035 sauf pour les riches …).

La désobéissance civile comme dernier recours

Le changement climatique ce n’est plus une prédiction hasardeuse, c’est une réalité physique, c’est un consensus ferme. Les gouvernements du monde entier ainsi que les médias ont une responsabilité historique dans la condamnation de l’humanité, il est temps qu’ils répondent de leurs actes. L’impunité, c’est terminé.

Les pétitions, les appels à voter pour des personnalités qui comprennent vraiment les enjeux, le lobbying, les marches pour le climat et autres manifestations continueront, mais face à l’inaction politique, la désobéissance civile s’impose désormais à nous.

Blocages, occupations, irruptions, démarchage, nous serons présents partout pour éveiller les consciences sur la catastrophe qui se joue aujourd’hui, à tous les rassemblements décisionnaires, aux AG des grandes entreprises qui soutiennent et développent les énergies fossiles ou qui portent des projets climaticides, devant les parlements pour rappeler aux décideurs leurs engagements, sur les réseaux pour combattre les discours et les comportements niant la réalité climatique.

Nous nous battrons contre toutes les décisions et tous les projets qui détruisent notre avenir, la pression ne diminuera plus tant que la société n’aura pas enfin changé de logiciel et que la justice climatique et sociale sera devenue la vraie priorité politique dans chaque secteur et chaque pays.