Uber Files: Ecolo rejoint le PS et demande une commission d’enquête

Ecolo soutient la demande de création d’une commission d’enquête au parlement bruxellois sur les agissements d’Uber, a indiqué lundi le chef de groupe, John Pitseys. Il réclame également que le CEO d’Uber Belgique soit auditionné par le parlement régional le plus rapidement possible.

Aux yeux des écologistes, une commission d’enquête parlementaire se justifie car les faits visés « se situent à la lisière du politique et du judiciaire ». « On parle ici de pratiques délictueuses ou quasi-délictueuses qui ont un impact sur la gestion publique », a ajouté le chef de groupe.

Le PS et Ecolo constituent les deux groupes les plus importants du parlement bruxellois. Le MR, premier groupe de l’opposition, a sèchement balayé la proposition de commission d’enquête. « Il serait surtout grand temps de demander une commission d’enquête sur le fonctionnement des taxis à Bruxelles et les relations avec certains politiques. Ce serait plus utile que se faire mousser avec des infos déjà connues et datant de 2017 », a lancé le président, Georges-Louis Bouchez, sur Twitter.