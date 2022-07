Le pèlerinage de Mazam

Clean Feed

Chaque fois que je reçois des disques de Clean Feed, le label lisboète de Pedro Costa, je suis un peu excité : que va-t-il encore me faire découvrir, ce diable de Portugais ? Et le plus souvent, ce type produit des musiciens passionnants et des projets originaux. Comme celui-ci, du groupe Mazam : João Mortágua aux sax, Carlos Azevedo au piano, Miguel Angelo à la contrebasse et Mária Costa aux drums. Quinze morceaux pour 46 minutes. Des morceaux courts, tantôt tendres, tantôt plus énergiques, même si cette puissance est souvent refoulée, toujours mystérieux, noueux, intimes. Parfois traversés par la rage du sax. Cela s’appelle Pilgrimage. Le groupe, en effet, se met en pèlerinage, étape par étape, pour échapper à l’obscurité de la pandémie et du confinement.