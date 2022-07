Schwalm et Thelen au-delà de Neptune

RareNoise Records

Elles s’appellent Pluton, MakéMaké, Quaoar, Haumea, Orcus, GongGong, Sedna et Iris. Ce sont les planètes, du moins les corps célestes, qui naviguent dans l’espace de notre système solaire au-delà de Neptune. L’Allemand J. Peter Schwalm et l’Américain basé à Zurich Stephan Thelen, le premier aux synthés, aux percussions électroniques, à la programmation, le second à la guitare, aux synthés, aux claviers, à la programmation aussi, en ont fait les titres de leur mystérieux album Transneptunian Planets. Des morceaux étranges, énigmatiques et profondément fascinants comme ces objets célestes dérivant au-delà de la huitième planète. L’album a été construit sur une communication aller-retour entre les deux compositeurs. « J’avais suggéré que nous nous donnions mutuellement un espace créatif et la permission de détruire les contributions de l’autre », dit J. Peter Schwalm. « Et aussi de ne pas tomber dans des grilles dans lesquelles nous aurions pu déjà évoluer chacun de notre côté. » L’échange a débuté avec « Haumea », initiée par Thelen, avec des pistes de synthés ajoutées par Schwalm, reprise par Thelen et ainsi de suite. Tout est basé sur le travail à partir de fichiers électroniques. Sur lesquels, le guitariste norvégien Eivind Aaret, le bassiste britannique Tim Harries et le batteur suisse Manuel Pasquinelli ont ajouté leurs contributions. Le résultat est bluffant. Cette musique est à la fois industrielle, éthérée, atmosphérique, volcanique, groovy, ténébreuse, puissante, inquiétante et toujours passionnante.

